6 بنوك عمانية تنكشف على شركة أبو نبيل الإماراتية بقيمة 101.4 مليون دولار

دوت الخليج – أفصحت 6 بنوك عمانية عن قيمة الانكشاف على شركة أبو نبيل الإماراتية ” أنتيكو” والتي بلغت نحو 101.39 مليون دولار.

وأفصحت بنوك صحار والأهلي والوطنية للتمويل وبنك مسقط وبنك HSBC والوطني العماني عن قيمة انكشافاتها على الشركة الإماراتية بواقع 13.921 مليون ريال عماني لبنك صحار، و6.299 مليون ريال عماني للبنك الأهلي، و6.342 مليون ريال عماني للوطنية للتمويل، و3.1 مليون ريال عماني لبنك مسقط، و2.77 مليون ريال عماني لبنك HSBC عمان، و62.997.736 مليون درهم إماراتي (تعادل نحو 17.15 مليون دولار) للبنك الوطني العماني.

وشركة أبو نبيل هي الأهلية المتعاقدة للمباني السكنية والتجارية؛ والعاملة في مجال توزيع مواد البناء بما في ذلك منتجات الزجاج، منتجات الدهانات والطلاء، ومنتجات الألومنيوم وتسرب المياه من السطح.