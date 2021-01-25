بوهو تستحوذ على دبنهامز في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني

سي إن بي سي – استحوذت شركة بوهو، للبيع بالتجزئة على الإنترنت، على شركة دبنهامز، في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني، وستؤدي إلى اختفاء المتجر متعدد الأقسام من مع احتمال خسارة ما يصل إلى 12000 وظيفة.

وقالت بوهو، التي تشتري أيضًا العلامات التجارية مين ومانتاراي والمبادئ والإيمان ، إن متاجر دبنهامز المتبقية ستُغلق بعد انتهاء إغلاق الشوارع الرئيسية ويمكنها إعادة فتحها لبيع الأسهم.

سلسلة دبنهامز التي يبلغ عمرها 243 عامًا في طور الإغلاق بالفعل بعد فشل الإداريين في تأمين صفقة إنقاذ للشركة ومتاجرها المتبقية البالغ عددها 124 متجرًا العام الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت بالفعل أن ستة من تلك المتاجر لن يعاد فتحها بعد الإغلاق ، بما في ذلك متجرها الرئيسي في شارع أكسفورد في لندن.

وقالت بوهو إن المجموعة ستكتسب فقط العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها. “الصفقة لا تشمل متاجر البيع بالتجزئة أو الأسهم أو أي خدمات مالية لشركة دبنهامز”.

وحققت دبنهامز حوالي 400 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات عبر الإنترنت في آخر سنة مالية لها حتى 31 أغسطس 2020.

وقالت Boohoo إن موقع Debenhams يستقبل 300 مليون زيارة سنويًا ، مما يجعله أحد أفضل 10 مواقع للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة من حيث حركة المرور.

“هذه صفقة تحويلية للمجموعة ، والتي تتيح لنا اغتنام الفرصة الرائعة مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية.

قال محمود كماني ، الرئيس التنفيذي لشركة Boohoo ، إن طموحنا هو إنشاء أكبر سوق في المملكة المتحدة.