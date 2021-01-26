مال وأعمال

البنك المركزي المصري يسمح للشباب من 16 عاما بفتح حسابات مصرفية دون موافقة ولي الأمر

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أ ش أ – سمح البنك المركزي المصري، لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عاما بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وأوضح البنك المركزي المصري أن فتح أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

ووجه المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

وشدد البنك المركزي المصري على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.

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وأكد المركزي أن ذلك التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب ووفي إطار حرصه على دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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