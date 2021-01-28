الاقتصاد الأمريكي يتباطأ إلى 4% في الربع الأخير من عام 2020

وكالات _أظهرت بيانات صدرت قبل دقائق، أن الاقتصاد الأمريكي قد تباطأ بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2020، حيث تسببت الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا في فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

فلقد توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.0% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وفقاً للقراءة الأولى لمكتب الإحصاء.

وكالعادة، ستتم مراجعة القراءة خلال الأسابيع المقبلة.

وهذا الرقم أقل بكثير من رقم الربع السابق والبالغ 33%، عندما أعيد فتح الاقتصاد على نطاق واسع بعد الموجة الأولى من العدوى وإجراءات إغلاقها.

وجاء هذا الرقم متوافقاً تماماً مع توقعات المحللين.