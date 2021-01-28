مال وأعمال

محكمة بريطانية تسمح بتسليم مؤسس أبراج إلى الولايات المتحدة

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العربية دوت نت – أصدرت محكمة في لندن اليوم الخميس حكما بتسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة أبراج ومقرها دبي إلى الولايات المتحدة.

ويتهم مدعون أميريكيون، عارف نقفي، رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويقول محامو نقفي إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاما إذا أُدين في الولايات المتحدة.

وكانت أبراج أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها حجمه مليار دولار.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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