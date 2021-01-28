وزير الاستثمار السعودي: نستهدف إنشاء 20 منطقة اقتصادية جديدة

العربية دوت نت – قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تعمل على إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة جديدة ستكون 6 منها في مدينة الرياض، إلى جانب مراكز مالية لاستضافة الشركات العالمية، وسيكون هناك مناطق مخصصة لاستثمارات نوعية رقمية ولوجستية، وسيكون من أول هذه المناطق هو المطار، وسيتم إطلاق تلك المناطق قريباً.

وعن التمويل قال الفالح خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار، اليوم الخميس، : “سيكون هناك تمويل من صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات خارجية من دول مثل الهند، بالإضافة إلى القطاع المالي القوي في السعودية”.

وأوضح وزير الاستثمار، أن البيئة الاستثمارية لتمكين تطوير مدينة الرياض تشمل إصلاح بيئة تشريعية وتنظيمية لا مثيل لها، وتكون صديقة للمستثمرين تقلل المخاطر وتسهل ممارسة الأعمال وتجعل ممارسة الأعمال في السعودية الأكثر تنافسية في العالم.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، إنه سيتم إعلان استراتيجية تطوير العاصمة بعد 4 أشهر، ونركز على جذب المواهب وتوطينها، وأن يكون لدينا حوكمة في خطط المدينة.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، قائلا: “نعمل على استراتيجيات لمدن أخرى”.

وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السيناتور ماتيو رينزي، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان “مستقبل الرياض”: “نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم”.