فودافون تقفز بسهم إم إم جروب 11.56%.. وبي إنفستمنتس يصعد 1.35%

رنا ممدوح – صعد سهما شركتي إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي إنفستمنتس القابضة، خلال جلسة اليوم، بنسبة 11.56% و 1.35% على التوالي؛ بدعم الاتفاقية الموقعة مع فودافون مصر لبدء إجراءات الاستحواذ على 20% من مصاري وBee.

يذكر أن شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني، مملوكتان لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية (والتي يشكل كل من بي إنفستمنتس وإم إم جروب للصناعة جزءا من هيكل ملكيتها).

وصعد سهم إم. إم جروب للصناعة إلى مستوى 12.55 جنيه مقابل 12.37 جنيه بسعر الفتح.

ووصل سهم بي إنفستمنتس القابضة إلى مستوى 17.22 جنيه مقابل 16.99 جنيه بسعر الفتح.

وانفردت بوابة دوت الخليج جورنال، أمس، بالكشف عن توقيع شركة فودافون مصر اتفاقية لبدء إجراءات الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني.

ووافق مجلس إدارة شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية، أمس، على مذكرة التفاهم المبدئية مع فودافون مصر تمهيدا لاكتتاب الأخيرة في مصاري وبي للدفع الإلكتروني بالقيمة الأسمية بحصة تبلغ 20% من كل شركة.

ووفقاً لقرارات المجلس، فإن المذكرة تنطوي على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة، وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتي Bee ومصادر بجميع الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية دون تغيير.

وتوقع المجلس أن تساهم هذه الصفقة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلا الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة إفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة Bee ومصاري.

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار للاستثمارات المالية التي تأسست عام 2017، بواقع 49.9% لمجموعة إم إم جروب و20.3% لبي إنفستمنتس القابضة، وتتوزع الحصص المتبقية على آخرين منهم المساهمين في بي إنفستمنتس.