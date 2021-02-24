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مدبولي يطلع على نتائج الاجتماعات التحضيرية لانعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة، المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من جانب، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ومن جانب آخر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية استمرار جهود اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير هذا التعاون، فضلا عن العمل على وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، تمهيدا لمناقشتها على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مطالب الجانب الأردني، والوثائق المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة في المجالات التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها.

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وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل وغيرها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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