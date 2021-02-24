150 مديرا تنفيذيا يدعمون خطة بايدن للإنعاش الاقتصادي

سكاي نيوز عربية – أعلن أكثر من 150 من كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر الشركات الأمريكية، دعمهم لحزمة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بحسب رسالة كشفت عنها شبكة “سي إن إن” الأربعاء.

وتضم المجموعة عددا من كبار المديرين التنفيذيين الذين يمثلون بعض المصالح التجارية الضخمة في الولايات المتحدة، بدءا من البنوك وشركات الاستثمار، مثل “جولدمان ساكس”و”بلاك ستون”، مرورا بشركات التكنولوجيا مثل “غوغل” و”إنتل” و”آي بي إم”، وصولا إلى شركات الطيران، بما في ذلك “أمريكان إيرلاينز” و”يونايتد”.

وكتب المسؤولون التنفيذيون في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونجرس من الحزبين، والتي سيتم إرسالها الأربعاء، أن إجراءات الإغاثة الفدرالية السابقة “كانت ضرورية، ولكن يجب القيام بالمزيد لوضع البلاد على مسار الانتعاش القوي والدائم”.

وشدد الموقعون على ضرورة “أن يتصرف الكونجرس بسرعة وعلى أساس الحزبين للسماح بحزمة تحفيز وإغاثة على غرار خطة الإنقاذ الأمريكية المقترحة من إدارة بايدن وهاريس”.

وعلى مدار الشهر الأول في منصبه، ضغط بايدن بلا هوادة على المشرعين لتمرير اقتراحه التشريعي الأساسي، الذي يتضمن تمويل المدارس، وتوزيع اللقاحات، والمدفوعات المباشرة للأميركيين، وتمديد برامج التأمين ضد البطالة المنتهية الصلاحية، وغيرها.