مال وأعمال

السودان يطلق برنامجا لتخفيف تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية

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سي إن بي سي – أطلق السودان، اليوم الأربعاء، برنامجا لتخفيف تداعيات أزمة اقتصادية حادة بفعل جائحة كورونا؛ وذلك عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ 5 دولارات من المقرر أن تصل في نهاية المطاف إلى 80% من السكان.

يمول البنك الدولي ومانحون آخرون المرحلة الأولى من البرنامج البالغ حجمها 400 مليون دولار، لكن صرف الأموال تأخر قبيل خفض حاد لقيمة العملة أُعلن يوم الأحد.

يبدأ البرنامج المسمى “ثمرات” في أربع من ولايات السودان الثماني عشرة.

يعاني السودان أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير استمرت حتى الإطاحة به في أبريل 2019.

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يبلغ عدد سكان السودان 45 مليون نسمة ويحكمه تحالف انتقالي من عسكريين ومدنيين.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 300%، وثمة نقص متكرر في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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