تراجع قياسي لإنتاج الخام الأمريكي خلال أسبوع بفعل الطقس المتجمد في تكساس

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سي إن بي سي – تفيد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 9.7 مليون برميل يوميا، مضاهيا أكبر انخفاض أسبوعي مسجل وسط موجة طقس متجمد نادرة في تكساس.
وأظهرت الأرقام انخفاض واردات الخام التجارية الأسبوعية 1.3 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.6 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى لها منذ 1992.
في غضون ذلك، انخفض صافي استهلاك الخام بمصافي التكرير الأمريكية نحو 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12.2 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2008.
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