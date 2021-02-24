مال وأعمال

تراجع قياسي لإنتاج الخام الأمريكي خلال أسبوع بفعل الطقس المتجمد في تكساس

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سي إن بي سي – تفيد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 9.7 مليون برميل يوميا، مضاهيا أكبر انخفاض أسبوعي مسجل وسط موجة طقس متجمد نادرة في تكساس.

وأظهرت الأرقام انخفاض واردات الخام التجارية الأسبوعية 1.3 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.6 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى لها منذ 1992.

في غضون ذلك، انخفض صافي استهلاك الخام بمصافي التكرير الأمريكية نحو 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 12.2 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2008.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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