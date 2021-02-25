3 أسباب تقلص أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية 22% خلال 2020

دوت الخليج – تقلص صافي الربح السنوي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” بنحو 21.56% بنهاية عام 2020 مسجلة 595.59 مليون ريال، من 759.31 مليونا العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية المعلنة على موقع اليوم الخميس، تراجع الإيرادات الإجمالية للشركة بنحو 14% لتصل 2.2 مليار ريال من 2.59 مليارا بنهاية 2019.

وقالت المتقدمة للبتروكيماويات، في بيانها للسوق، إن انخفاض الأرباح الصافية لعام 2020، يعزي إلى 3 أسباب رئيسية أولها انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

أما السبب الثالث، فكان انخفاض صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من الانخفاض في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 15.4% و10.7% على التوالي، والانخفاض في استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 6.5%، والانخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 22.1%، والانخفاض في فوائد القروض بنسبة 86.1% بحسب الشركة.