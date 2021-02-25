مؤشر سوق مسقط الرئيسي يرتفع 0.4% والخسائر السوقية تناهز 88 مليون ريال

دوت الخليج – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الخميس مرتفعا بنحو 0.4% إلى مستوى 3601.79 نقطة، فيما سجل خسائر سوقية بقيمة 88 مليون ريال.

وتضاعفت السيولة المتداولة في السوق لتصل 2.47 مليون ريال من 1.08 مليون ريال، كما ارتفع حجم التداولات إلى 20.24 مليون سهما من 9.23 ملايين سهم تم التعامل عليها خلال الجلسة السابقة.

وارتفع 12 سهم بقيادة “التأمين العربية فالكون” الذي صعد 9.76% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 7 أسهم تصدرها “عمان كلورين” منخفضا بنحو 9.93%، واستقر 11 سهما عند مستويات إغلاق أمس الأربعاء.

وكان سهم “الأسماك العمانية” الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 2.9 مليون سهم، كما استحوذ بنك مسقط على أعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 667.4 ألف ريال.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.87% ليستقر عند مستوى 5409.07 نقطة بعد تداول 7.97 مليون سهما بسيولة بلغت 1.24 مليون ريال، بارتفاع 9 أسهم واستقرار 3 آخرين وهبوط 3 أسهم.

وصعد مؤشر الأسهم الخاصة بالشركات المتوافقة مع الشريعة وعددها 7 أسهم، بنسبة 1.01% بسيولة بلغت 4.9 مليون ريال تداولت على 936.34 ألف سهما عبر 85 صفقة.

وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنحو 0.12% بختام التداولات مستقرا عند 4617.79 نقطة، بعد التداول على 5.6 مليون سهما بسيولة بلغت 552.03 ألف ريال عبر 172 صفقة.

فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.34% إلى مستوى 1550.41 نقطة، بعد تداول 9.2ملايين سهم بسيولة قيمتها 1.09 مليون ريال.

وسجلت الأسهم المدرجة بمؤشرات السوق وعددها 165 سهما خسائر سوقية بنحو 88 مليون ريال، لتسجل القيمة السوقية الإجمالية نحو 10.755 مليار ريال بختام التداولات، من 10.843 مليارا بإغلاق جلسة أمس الأربعاء.