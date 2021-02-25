فرنسا ترجح تعزيز الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في بعض المقاطعات بدءا من 6 مارس

فرانس برس _ أعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس اليوم الخميس، تسجيل بلاده 30 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

وأكد أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس تصيب حاليا نصف المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 في فرنسا.

ورجح كاستكس أن تعزز فرنسا من إجراءاتها الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا في بعض المناطق المصنفة ضمن الأماكن الأكثر انتشارا للفيروس.

من جهته، أكد وزير الصحة أوليفييه فيران أنه سيتم الكشف عن أسماء هذه المقاطعات ابتداء من السادس من مارس القادم، في حال استمرت الأوضاع الصحية في التدهور.