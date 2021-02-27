السعودية تسجل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 377.061 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 6.488 حالة.
وأكدت أنه تم تسجيل 320 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 368.011 حالة.
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