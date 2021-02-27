مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو

دوت الخليج – أعلنت وزارتا الطيران المدني والسياحة والأثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتي 15 القادم بدلاً من 28 فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة.

كما أكدت الوزارتان ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

يأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

وبحسب بيان صحفي، جاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان،

و تقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا 1800 جنيه وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمصر، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، و ذلك حتي منتصف شهر مايو 2021.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتى الطيران المدنى والسياحة و الآثار في شهر يناير الماضي وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء المصري خلال شهر ديسمبر 2020.