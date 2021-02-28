تشكيل مجلس إدارة أدنوك الإماراتية برئاسة محمد بن زايد.. وسلطان الجابر عضوا منتدبا

سكاي نيوز عربية – أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويضم مجلس إدارة شركة “أدنوك” في عضويته كلا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد الزعابي وسهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ وعويضة مرشد المرر.

كذلك أصدر الشيخ خليفة قرارا آخرا بتعيين الدكتور الجابر عضوا منتدبا لشركة “أدنوك”، بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة “أدنوك”، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها كلا من الدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك وجاسم محمد الزعابي وسهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ.