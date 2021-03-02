مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عقدت مباحثات مصرية عراقية برئاسة كلا من الدكتور عمرو طلعت وزيــر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب الشيبانى وزير الاتصالات بجمهورية العراق وذلك عبر الفيديوكونفرنس لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والعراق فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد خاصة فى مجالات التحول الرقمى وبناء المهارات الرقمية وتقديم الخدمات البريدية.

تناول الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الافتراضى للخبراء من الجانبين المصرى والعراقى والذى عقد فى فبراير الماضى بهدف الاستكشاف المتبادل للقدرات والموارد المتاحة لكل دولة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات الوطنية وكيفية تحويلها إلى فرص تعاون واعدة وكبيرة بين البلدين.

وفى كلمته خلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على تميز العلاقات المصرية العراقية؛ معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائى على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل اتفاق الرؤى السياسية لدى قيادات البلدين على ضرورة تعميق العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.

واستعرض استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لثلاثة محاور وهى التحول الرقمى؛ وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار الرقمى؛ وارتكازا على ثلاثة ركائز وهى تطوير البنية التحتية الرقمية، والبريد، وتوفير الإطار التشريعى التنظيمي.

كما أشار إلى استعداد الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمى وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية بالعراق، منوها الى أطروحة لبدء التعاون الفعلى بين البلدين فى مجال الاتصالات وبناء القدرات من خلال استضافة الشباب العراقى لتلقى التدريب فى معاهد التدريب التابعة للوزارة ومراكز ابداع مصر الرقمية.

ومن جانبه؛ أكد المهندس أركان شهاب الشيبانى وزير الاتصالات بجمهورية العراق على العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والعراق، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالعراق وتوجيهها نحو تعميق علاقات التعاون الثنائى مع مصر؛ مشددا على حرصه على عقد هذا اللقاء لتفعيل التعاون بين البلدين فى كافة المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب الشيبانى عن تطلعه إلى التعاون فى مجال التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال لنقل التجربة الى العراق فى ظل سعى الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى.

هذا وقد شهد اللقاء استعراض قيادات الوزارتين مجالات التعاون المقترحة؛ حيث أوضح المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى مصر والذى يجعل من المواطن محور أساسى لعمليات التحول الرقمى، مشيرا إلى أبرز ما تم انجازه فى مجال التحول الى حكومة مرتبطة رقمية والجهود المبذولة للحوكمة الالكترونية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد ودعم صناع القرار وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال.

كما ذكر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مجالات التعاون المقترحة بين مصر والعراق فى الخدمات البريدية؛ معربا عن استعداد الهيئة القومية للبريد لنقل الخبرات المصرية فى مجال التحول الرقمى فى الخدمات البريدية وكذلك المتعلقة بخدمات الشمول المالى المقدمة من خلال البريد المصرى، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للكوادر العراقية من خلال مركز التدريب الأفريقى المعتمد من الاتحاد البريدى العالمي.

واستعرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” مشروعات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجال تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال ارسال بعثات لاستكشاف الأسواق لتحديد الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لتقديم منتجاتها بما يخدم مشروع التحول الرقمى فى العراق، وعقد فعاليات لتشبيك التعاون بين الشركات من كلا البلدين، وكذلك تطوير قدرات الكوادر من البلدين على المستوى التقنى والادارى.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أن هناك مصفوفة من المبادرات التى أطلقتها الوزارة فى إطار استراتيجيتها لبناء القدرات والتى يتم تنفيذها من خلال شراكات عالمية لخدمة مشروعات التحول الرقمى وخلق فرص عمل متميزة للشباب فى جميع المحافظات؛ مشيرة الى إمكانية التعاون فى نشر التوعية بالخدمات المقدمة من خلال منصات التعلم الرقمى التابعة التى أطلقتها الوزارة، وكذلك بمصفوفة مهارات مهن المستقبل وإقامة ورش الكترونية دورية، مع تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات الفنية ونقل الخبرات للمدربين.

وذكرت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات أنه يمكن التعاون من خلال المعهد فى اعداد الكوادر المتخصصة فى التكنولوجيات اللازمة للتحول الرقمى والتى من بينها تكنولوجيا الالياف الضوئية والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والاستخدام الآمن لشبكات المحمول، مع إمكانية عمل التوأمة مع المعهد العالى للاتصالات والبريد بالعراق لتقديم دبلومة دراسات عليا للطلبة العراقيين فى المجالات المتخصصة بالاتصالات وتنفيذ أبحاث مشتركة بين الجانبين.

فيما أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب على استعداد مركز الابداع التكنولوجى لمشاركة الأنشطة ونقل الخبرات مع مركز رواد الأعمال بالعراق لتقديم باقة من الخدمات المتكاملة التى تحفز الابداع التكنولوجى وللحصول على الاعتماد الدولى من الشبكة الأوروبية للأعمال، وكذلك الحصول على عضوية الشبكة العربية للحاضنات والمناطق التكنولوجية، بالإضافة الى تنفيذ برامج تحفيز ريادة الأعمال، ودورات عبر الانترنت لتدريب المدربين فى العراق وأيضا لنماذج من طلاب الجامعات والسيدات.

وأوضح الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية؛ جهود مصر فى مجال الأقمار الاصطناعية، ودور القمر الاصطناعى “طيبة 1” فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى استعداد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتعاون ونقل الخبرة المصرية للجانب العراقى فى هذا المجال.

كما تناول المهندس وليد زكريا المدير التنفيذى للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات الخطوات المقترحة لبناء القدرات والخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للجانب العراقى؛ مشيرا إلى التجربة المصرية والتعاون الدولى بين مصر وعدد من الدول فى مجال الأمن السيبرانى من خلال انشاء الفرق والمعامل الخاصة بهذه المراكز واستعداد مصر لتقديم خبراتها للجانب العراقى فى هذا المجال. .

وأشار المهندس سيف منيب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين بالشركة للمصرية للاتصالات إلى إمكانيات الشركة المصرية للاتصالات فى مجالات الربط البينى والربط الدولى والشبكة الدولية المؤمنة للشركة؛ موضحا مجالات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجال البنية التحتية الرقمية.

وشارك الجانب العراقى مقترحاته لدعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتفق الطرفان على تأطير مجالات الاهتمام المشترك من خلال مذكرة تفاهم تعكس التعاون المستقبلى الذى تم مناقشته.

حضر اللقاء من الجانب العراقى المهندس وادى كريم وادى الوكيل الفنى لوزارة الاتصالات، والمهندس عادل جبار الأعرجى معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وصفوان جاسم محمد مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير، والدكتور آدم القريشى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة فى وزارة الاتصالات، والمهندس لؤى أمين من شركة السلام العامة.