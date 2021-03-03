هيئة الأوقاف تبيع 3.26% من أسهمها في شركة الدلتا للسكر بأكثر من 30 مليون جنيه

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فاروق يوسف _ باعت هيئة الأوقاف المصرية 3.26% من حصتها في شركة الدلتا للسكر.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الصفقة شملت بيع عدد 2500000 سهم شركة الدلتا للسكر، بما يعادل30.285 مليون جنيه مصري، بواقع 12.11 جنيه للسهم.
وكانت حصة الشركة قبل تنفيذ الصفقة تبلغ 5.37%، ووصلت بعد عملية البيع إلى 2.1%، وكانت شركة سجما لتداول الأوراق المالية هي الشركة المنفذة لعملية البيع.
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