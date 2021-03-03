خسائر وثاق للتأمين الكويتية تتضاعف 13 مرة خلال 2020

دوت الخليج – تضاعفت خسائر شركة وثاق للتأمين، المدرجة في بورصة الكويت بنحو 13 مرة خلال العام الماضي لتسجل 1.28 مليون دينار من 87.12 ألف دينار بنهاية 2019 بزيادة تقارب 1366.5%.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة على موقع السوق اليوم الأربعاء، زيادة المطلوبات المتداولة بأكثر من 260% العام الماضي لتصل 90.98 ألف دينار من 25.2 ألفا بنهاية 2019.

وزادت الخسائر المتراكمة إلى 62.8% من رأس المال بنهاية العام المالي المنقضي 31 ديسمبر 2020، من 48.85% بنهاية العام السابق.

وعلى مستوى العمليات التشغيلية، فسجلت وثاق للتأمين 65.33 ألف دينار أرباحا بنهاية العام الماضي، من 686.73 ألف دينار خسائر تشغيلية العام السابق.

كما تقلصت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال العام الماضي بنحو 31.86% لتصل 3.98 مليون دينار من 5.84 مليون دينار العام السابق.

وفسرت وثاق للتأمين تضاعف خسائرها إلى إقفال احتياطي فروق سعر الصرف، وخسائر إعادة تقييم استثمارات عقارية، والتغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح والخسائر.