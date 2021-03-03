التباين يسيطر على أداء مؤشرات بورصة الكويت مع إعلان التعديلات الوزارية

دوت الخليج – تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت على وقع الإعلان عن التعديلات الوزارية الجديدة في الدولة، بدعم من ارتفاع 3 قطاعات بينها النفط والغاز رغم تقلص حجم التداول وزيادة السيولة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.17% إلى مستوى 6203.66 نقطة، فيما انخفض مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.03% و0.01% على الترتيب.

وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.12% ارتفاعا بختام تداولات اليوم رابحا 6.96 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 5684.51 نقطة.

وتقلص حجم التداولات خلال جلسة اليوم الأربعاء إلى 196.09 مليون سهما من 210.21 مليون سهما في الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة إلى 47.61 مليون دينار “تعادل 156.86 مليون دولار” من 39.22 مليون دينار “تعادل 129.25 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وأغلقت 8 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة “منافع” والنفط والغاز منخفضان بنحو 1.99% و0.73% على التوالي، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية الذي صعد 0.75%، تلاه البنوك والمواد الأساسية مرتفعان 0.36% لكلاهما، كما استقرت مؤشرات التكنولوجيا والرعاية الصحية عند نفس مستوى إغلاق جلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم “بيت الطاقة” قائمة الأسهم الـ59 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 10%، فيما تصدر سهم “وربة كابيتال” قائمة الخاسرين وعددهم 55 سهما هابطا بنحو 9.5%، كما استقر 21 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “بيتك” الأنشط خلال التداولات بسيولة 9.65 مليون دينار “تعادل 31.79 مليون دولار”، تداولت على 13.21 مليون سهما.

كان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد كشف عن ملامح الحكومة الكويتية الجديدة، التي صدر بتشكيلها مرسومًا أميريًا أمس الثلاثاء، باستحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما: وزارة الدولة لشؤون النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفصلت الكويت حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي بما يتيح للوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات السوق، بحسب رئيس الوزراء.