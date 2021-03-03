خسائر البورصة ترتفع بالمنتصف.. الثلاثيني يتراجع 0.35% والسبعيني يفقد 3.67%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11430 نقطة، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.35%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 62.13 جنيه.

وارتفعت خسائر كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.67%، و 3.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 764.365 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 23.321 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 15 مليون سهم بقيمة إجمالية 14.250 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 133 شركة مقابل ارتفاع 15 في حين لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 11.057 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 11.896 مليون جنيه مقابل 838.505 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.385 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.320 مليون جنيه، مقابل 10.935 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.443 مليون جنيه، منها 12.426 مليون جنيه للأفراد، و3.016 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.32%، تلاه سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة 2.76%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس بنسبة 1.78%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.11%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 8.83%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.31%.