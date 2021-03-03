سوق دبي يرتفع 0.8% متأثرا بدمج شركتي إعمار وأبوظبي يسجل 130.9 مليون دولار خسائر سوقية

فهد حسين – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الأربعاء، بارتفاع سوق دبي المالي 0.8% بدعم قطاع العقارات الذي تأثر بإعلان دمج شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.19%، مسجلا خسائر سوقية بقيمة 481 مليون درهم “تعادل 130.9 مليون دولار”.

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة اليوم الأربعاء مرتفعا 0.8% رابحا 20.67 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2589.99 نقطة.

وتضاعف حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 226.63 مليون سهما من 100.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تضاعفت أيضا السيولة المتداولة إلى 352.35 مليون درهم من 165.89 مليون درهم.

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عند 349.897 مليار درهم المسجلة بختام جلسة تداول أمس الثلاثاء.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات قادها العقارات صاعدا بنحو 2.4% تلاه قطاعا البنوك والتامين مرتفعان بنحو 0.72% و0.7% على التوالي، فيما أغلقت 4 قطاعات على تراجع تصدرها الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات متراجعان 1.56% و1% على التوالي، كما استقر قطاعا السلع والصناعة.

كما تصدر سهم ” تكافل الإمارات” قائمة من 16 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 6.38%، فيما جاء سهم “اكتتاب” على رأس الأسهم الـ11 الخاسرين بعد تراجعه 4.87%، فيما استقرت 8 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم إعمار الذي ارتفع 2.2% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة 152.57 مليون درهم، تلاه إعمار مولز الذي ارتفع أيضا بنحو 5.32% بسيولة 64.5 مليون درهم استجابة لإعلان قرار دمج الشركتين في مجلس الإدارة الذي انعقد امس الثلاثاء بعد إغلاق جلسة التداول.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم منخفضا 0.19% إلى مستوى 5699.52 نقطة.

وانخفضت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 873.08 مليون درهم من 985.07 مليون درهم الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداول إلى 135.56 مليون سهم من 154.23 مليون سهما الجلسة السابقة.

وحققت الأسهم المدرجة في سوق العاصمة خسائر سوقية بقيمة 481 مليون درهم، بانخفاض رأس المال السوقي إلى 819.103 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 819.584 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم الدار العقارية الأنشط في حجم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية رغم انخفاض سعره بنحو 0.27% بحجم تداولات بلغت 57.95 مليون سهم،

كما تصدر سهم أبوظبي الأول الأكثر نشاطا في السيولة المتداولة والتي بلغت 239.38 مليون درهم.

وتصدر سهم “البنك العربي المتحد” قائمة الرابحين مرتفعا 14.92%، فيما جاء سهم طيران أبوظبي على رأس الخاسرين بتراجعه 4.51% بختام تداولات اليوم الأربعاء.