السعودية تشحن الغاز إلى كوريا الجنوبية وتستعيد ثاني أكسيد الكربون لاستخراج النفط

بلومبرج – تخطط المملكة العربية السعودية لشحن الغاز إلى كوريا الجنوبية، لاستخدامه في إنتاج الهيدروجين، على أن يتم نقل ثاني أكسيد الكربون المنتج في هذه العملية مباشرة إلى المملكة.

وقالت شركة هيونداي أويل بنك القابضة، في بيان إنها ستأخذ شحنات غاز البترول المسال من أرامكو السعودية والتي ستحولها بعد ذلك إلى الهيدروجين المستخدم في منشآت إزالة الكبريت وتشغيل المركبات.

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة أمس الأربعاء اتفاقية لنقل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عملية تصنيع الهيدروجين إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك سيتم استخدام الغاز في إنتاج النفط في أرامكو، وفقًا لمتحدث باسم هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة مالكة هيونداي أويل بنك.

وتستخدم “أرامكو” بالفعل ثاني أكسيد الكربون لضخ المزيد من النفط الخام خارج الأرض في عملية تعرف باسم الاستخلاص المعزز للنفط.

ولم ترد أرامكو السعودية على الفور على طلب للحصول على مزيد من المعلومات حول الترتيب.

كما تعتمد الخطة على السهولة النسبية لشحن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الهيدروجين.

ومن الممكن نقل الملوث كسائل مبرد تحت ضغط معتدل، وتعتمد الخطة على السهولة النسبية لشحن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الهيدروجين.

قال فلوريان فورستر ، المستشار في مجموعة بوسطن الاستشارية: “إنه خيار للتغلب على مشاكل شحن الهيدروجين الأزرق ولكن لا يزال يستخدم الهيدروجين الأزرق في السوق العالمية”.

ويتكون الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي ويتم التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في هذه العملية.

وصدرت أرامكو شحنتها الأولى من الهيدروجين، التي تم إنتاجها بالاشتراك مع احتجاز الكربون، مثل الأمونيا إلى اليابان في سبتمبر، الأمر الذي يختلف عن اتفاقية هيونداي أويل بنك، لأن الهيدروجين سيتم إنتاجه في كوريا الجنوبية، وليس في مكان استخراج الغاز.

وقال مارتن تينجلر ، محلل الهيدروجين الرئيسي في”BloombergNEF”: “يبدو أن المشروع سيعتمد على فكرة أن شحن غاز البترول المسال إلى كوريا وثاني أكسيد الكربون إلى المملكة العربية السعودية سيكون أرخص من شحن الهيدروجين إلى كوريا”.

وستقوم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، ذراع بناء السفن لشركة هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة، بتطوير أول سفينة في العالم قادرة على حمل غاز البترول المسال وثاني أكسيد الكربون المحتجز.

وتتابع شركة “Equinor ASA” النرويجية أيضًا خطة لعزل ثاني أكسيد الكربون من الصناعة في استنفاد حقول النفط أثناء بيع الغاز الطبيعي المسال من حقل Snøhvit في بحر بارنتس.

كما تخطط الشركة النرويجية لنقل ثاني أكسيد الكربون عن طريق السفن، لكن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال وعمليات احتجاز الكربون وتخزينه ستحدث بشكل منفصل.

وقال أنيس جانبولد، رئيس الأبحاث للطاقة في “Aurora Enery Research”: “من المرجح أن تجد المملكة العربية السعودية مشترين راغبين في غاز البترول المسال باستخدام نموذج إزالة الانبعاثات في آسيا أكثر من أي مكان آخر”.

وأضاف: “يبدو أن المشترين الآسيويين أكثر انفتاحًا على استيراد الأمونيا أو الهيدروجين أو غاز البترول المسال مقارنة بالمشترين الأوروبيين”.

وأشار جانبولد، إلى أن البلدان في أوروبا تعطي الأولوية لاستخدام مرافق تخزين الكربون الخاصة بها، أو رفضت مفهوم الهيدروجين الأزرق تمامًا.