بلومبرج: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي

بلومبرج – تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي خدم لفترة طويلة في منصبه، مع تسارع تحقيق موسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامة في البلاد، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للبنان لمدة 28 عامًا، حسبما أفادت مصادر بلومبرج.

وقال مصدران للوكلة، إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج.

وأضافت المصادر، أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكًا، فيما ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.

كانت السلطات الأمريكية قد نظرت في معاقبة حاكم مصرف لبنان المركزي من قبل.

وقال مصدران، إن الاحتمال ظهر مؤخرًا في العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء.

وركزت إدارة ترامب الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل حزب الله اللبناني، في حين شدد الرئيس الحالي جو بايدن في البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويمثل فرض أي إجراءات، حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد رئيس مصرف لبنان المركزي الحالي بسبب الفساد المزعوم، بما يرقى إلى حد الانقلاب الملحوظ في ثروة أحد رؤساء السياسة النقدية الذين قضوا فترة طويلة في منصبه، كما يزيد من تعقيد جهود لبنان لكسب الدعم المالي الدولي.

كان سلامة، البالغ من العمر 70 عامًا، يُحتفى به باعتباره الممول الذي عمل على استقرار العملة اللبنانية رغم كل الصعاب، بل وكان يُنظر إليه في وقت ما على أنه مرشح رئاسي.

وفي عام 2019، حصل على درجة A من مجلة Global Finance التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تصنيفاتها السنوية، كما أطلق عليه يوروموني لقب محافظ البنك المركزي المصري قبل عقد من الزمان.

كان سلامة اسم مألوف في وول ستريت وفي العواصم الأجنبية، وأحد الثوابت القليلة على مدى العقود الثلاثة الماضية حيث كانت بيروت تصارع وسط الحرب الأهلية، مما أدى إلى إضعاف المواجهات السياسية والانهيار الاقتصادي.

وأثارت تلك الخلفية احتجاجات حاشدة في أكتوبر 2019 ضد طبقة سياسية متهمة بنزيف خزائن الدولة على مدى عقود من الفساد وسوء الإدارة.

كما ألقى المتظاهرون باللوم على سلامة في السياسات الأكثر خطورة للحفاظ على نموذج مالي فشل في النهاية، مما أدى إلى القضاء على مدخرات حياة جيل من اللبنانيين.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون الآن في فقر.

في يناير ، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق في غسل الأموال المرتبط باختلاس محتمل من خزائن البنك. du Liban كما يعرف البنك المركزي المصري.

ولم تحدد السلطات السويسرية الهدف من تحقيقها وقال القضاء اللبناني إنه تم الاتصال بها بشأن التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق البنك المركزي المصري.

قال الأشخاص الأربعة إن التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا ، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

في حين أن المسبار السويسري يضفي زخما محتملا على الأمريكيين وقالوا إن العقوبات لا تعتمد بالضرورة على نتائجها بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية.

ونفى رياض سلامة المزاعم الموجهة ضده وضد مصرف لبنان المركزي.

وكتب في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، على أسئلة من بلومبيرج نيوز: “من غير الصحيح تمامًا أنني استفدت بشكل أو آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.

وقال سلامة إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب المحافظ في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص.

وأضاف أن راتبه في ميريل لينش كان 165 ألف دولار في الشهر، مشيرا في رده عبر البريد الإلكتروني: “مصدر ثروتي محدد بوضوح”.

وأحالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخزانة،ولم يرد ممثل هناك على طلبات التعليق.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري، إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأمريكية.

وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق أيضا.

وبدوره لم يرد وزير العدل اللبناني على أسئلة بلومبرج، كما لم يفعل مسؤول في الرئاسة الفرنسية.

وتبحث لجان اخوان السلطات السويسرية في مزاعم تفيد بأن سلامة استفاد بشكل غير مباشر من بيع سندات دولية لبنانية محتفظ بها في محفظة البنك المركزي المصري بين عامي 2002 و2016، وفقًا لمسؤول قضائي لبناني وشخص مطلع على التحقيق السويسري، وكلاهما طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات.

تحتفظ السلطة النقدية بسندات اليوروبوندز من معاملات السوق إلى السوق وكذلك اتفاقيات المبادلة مع الحكومة، كما يقوم مصرف لبنان بإلغاء أذون الخزانة واستلام السندات في المقابل.

وقال أربعة مصادر، إن العلاقة بين رجا شقيق سلامة، وشركة الوساطة المالية Forry Associates Ltd، التي فرضت عمولات على بيع سندات اليورو للمستثمرين، من الأمور التي تهم السلطات أيضًا.

وتدقق اللجان حاليا في أكثر من 300 مليون دولار، وفقًا لشخص مطلع على التحقيق السويسري.

وكان موقع “دراج” الإخباري الاستقصائي الذي يتخذ من بيروت مقراً له قد أفاد في وقت سابق بوجود صلة بين شقيق سلامة وفوري.

تم تسجيل الشركة في عام 2001 في جزر فيرجن البريطانية، وهي ملاذ ضريبي خارجي، ويديرها موساك فونسيكا، الوكيل البنمي الذي تم الكشف عنه في تسريب أوراق بنما لعام 2016.

كما تم شطب شركة Forry في عام 2011، وفقًا لبيانات التسريب.

في وقت مبكر من عام 2007، أثار سفير الولايات المتحدة في لبنان جيفري فيلتمان مخاوف في واشنطن بشأن العلاقة المالية بين الأخوين سلامة والبنك المركزي.

وفي برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس لاحقًا، كتب أن رجاء شقيق سلامة حصل على عمولات من عقد بنك مركزي يعود تاريخه إلى التسعينيات، والذي كان يدفع له في أي وقت تُطبع فيه أوراق نقدية جديدة.

لم يتسن الوصول إلى رجاء سلامة على الفور للتعليق عند الاتصال به عبر شركة سوليدير العقارية حيث هو عضو في مجلس إدارتها، في وقت لا توجد معلومات اتصال متاحة له بشكل عام، ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إليه عبر أفراد معروفين له.

وكان رجاء سلامة قال في الماضي إنه يمتلك أعمالًا واستثمارات في العقارات والضيافة، محليًا ودوليًا، باستخدام أمواله الخاصة.