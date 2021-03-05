بريطانيا تدعو لإنهاء رسمي لليبور في ديسمبر

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– دعت سلطة السلوك المالي في بريطانيا اليوم الجمعة لإنهاء رسمي لجميع أسعار فائدة ليبور تقريبا في 31 ديسمبر كما كان متوقعا، لتكثف الضغوط على الأسواق لإتمام أكبر تغيير لها في عقود.
وسيجري استبدال سعر الفائدة بين بنوك لندن أو ليبور بأسعار فائدة تجمعها بنوك مركزية بعد أن غُرّم المقرضون مليارات الدولارات لسعيهم للتلاعب بما كان يُلقب في وقت ما بأهم رقم في العالم، والذي يُستخدم في تسعير القروض السكنية وبطاقات الائتمان في شتى أنحاء العالم.
وقال سلطة السلوك المالي في بيان “هذه خطوة مهمة صوب إنهاء ليبور، وبنك إنجلترا المركزي وسلطة السلوك المالي يحثان أطراف السوق على مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استعدادهم”.
وقالت سلطة السلوك المالي إن جميع فئات ليبور للجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري ستنتهي في 31 ديسمبر.
وبحسب ما أعلنه سابقا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، فإن بعض فئات ليبور للدولار الأمريكي ستستمر حتى منتصف 2023.
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