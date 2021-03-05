عجز الميزان التجاري الفرنسي يرتفع إلى 3.94 مليار يورو خلال يناير

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وكالات _ أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم زيادة عجز الميزان التجاري للبلاد خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وبلغ عجز الميزان التجاري لفرنسا في يناير الماضي 3.94 مليار يورو مقابل 3.57 مليار يورو في ديسمبر الماضي.
وكان العجز في يناير من العام الماضي 5.23 مليار يورو.
وارتفعت صادرات فرنسا خلال يناير الماضي بنسبة 2.8 في المائة شهريا، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.5 في المائة شهريا.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات فرنسا خلال يناير الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنويا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.6 في المائة سنويا.
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