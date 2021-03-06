إيطاليا تسجل 307 وفيات وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت، اليوم السبت، 307 وفيات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 297 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة إلى 23 ألفا و641 من 24 ألفا و36 في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إنها أجرت نحو 355 ألفا و24 فحصا للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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