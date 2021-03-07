بريطانيا تسجل 158 حالة وفاة و6040 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 6040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة اليوم السبت. وأوضحت البيانات أيضا أن عدد الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس بلغ 21 مليونا و796 ألفا و278.

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