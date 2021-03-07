التعمير العربية تنتهي من بيع وحدات مشروع ريفان تاور

انتهت شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، من بيع إجمالى وحدات أحدث مشروعاتها “ريفان تاور” في العاصمة الإدارية الجديدة خلال ساعتين من طرح المشروع للبيع، وبمشاركة 19 شركة تسويق عقاري.

وفي بيان للشركة، قال أحمد أسامة رئيس القطاع التجاري، إن المشروع شهد إقبالاً كثيفاً من العملاء وخلال ساعتين تم الانتهاء من بيع وحجز وحدات إجمالى المشروع والتى تضم أنشطة فندقية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة .

أوضح أسامة أنه بمجرد الإعلان عن المشروع تلقت الشركة حجوزات تخطت 50% من إجمالى الوحدات قبل الطرح رسمياً وانتهت الشركة من بيع إجمالى وحدات المشروع خلال ساعتين.

أضاف رئيس القطاع التجارى أن 19 شركة تسويق عقارى شاركت فى بيع وحدات المشروع، وأن الشركة تتطلع لمنح تلك الشركات مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة بالمشروعات التى تطرحها.

لفت أسامة إلى أن قائمة شركات التسويق العقارى التي شاركت فى البيع تضم “KHL ” وشركة “kith&kin “، وشركة “milestone ” و”the address consultancy ” و”royal gate ” و”WataD Capital ” و”advice ” و”select house ” و”triumph” و “emtlak ” وشركة عقاركم للتسويق العقارى وشركة “cooing ” ومجموعه ن و ن للتسويق العقارى وشركة “first move ” وشركة Merak وشركة limitless وشركة point mark وشركة modern Cairo وأخيراً شركة key property .

أكد أسامة أن شركة التعمير العربية تخطط لتقديم منتجات ومشروعات عقارية تتناسب مع حجمها وقوة ملاءتها المالية ومن المقرر البدء فى تنفيذ مشروع “ريفان تاور” خلال الربع الأخير من العام الجارى ضمن خطة التنفيذ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مليار جنيه.

أشار رئيس القطاع التجارى إلى أن شركة التعمير العربية نجحت خلال فترة قصيرة فى السوق العقاري أن تتخطى استثماراتها 5 مليارات جنيه فى القطاع العقارى بخلاف الاستثمارات الأخرى الأمر الذى يحفز الشركة للتوسع فى هذا السوق الواعد ومن المقرر جذب استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة المقبلة.