مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات Avion Express القادمة من ليتوانيا

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دوت الخليج – استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة Avion Expresse القادمة من ليتوانيا، وعلى متنها 173 راكبا.
واستقبلت إدارة المطار الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من ليتوانيا إلى مدينة شرم الشيخ.
ورحب فريق العلاقات العامة بالمطار بركاب الطائرة فور دخولهم صالة الوصول؛ بتقديم الورود وتوفير التسهيلات اللازمة كافة لإنهاء إجراءات وصولهم مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.
ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا إلى مدينة شرم الشيخ حتى انتهاء الموسم الشتوي الحالي.
ووفق بيان لوزارة الطيران المدني، فإن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية، وحصول عدد كبير من المطارات الإقليمية على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من محلس المطارات الدولي ACI “والتي ظهرت نتائجها المثمرة بطلب العديد من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلاتها إلى المدن السياحية”.
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