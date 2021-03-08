داليا عبد القادر: نحتاج 280 مليار دولار سنويا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة

دوت الخليج – شاركت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، متحدثةً رسميةً في الندوة الافتتاحية لسلسة الندوات الافتراضية التي يعقدها معهد التمويل الدولي “Institute of International Finance” حول ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة لاستعراض الجهود المتعلقة بالتمويل المستدام في الأسواق الناشئة.

وخلال الندوة التي ناقشت موضوع “التمويل المستدام بالأسواق الناشئة – رؤية المؤسسات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، سلطت عبد القادر الضوء على وضع التمويل المستدام بالأسواق الناشئة والسمات المشتركة بين أجندة التمويل المستدام بهذه الأسواق وأحدث الاتجاهات الاقتصادية بالأسواق الرئيسية.

وأكدت أن القطاع المالي في المنطقة العربية يتميز بالملاءة ومتانة مركزه المالي رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، وأن تفعيل التمويل المستدام في المنطقة سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو الشمول المالي واستخدام الحلول الرقمية والاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن الفجوة التمويلية المطلوب سدها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، والتي تتطلب تدفق الاستثمارات الخارجية وأسواق رأس المال وتمويل البنوك، تقدر بحوالي 280 مليار دولار سنويا.

كما أكدت داليا عبد القادر الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء الآليات المطلوبة لتفعيل دور الأطراف ذات العلاقة وإنشاء نظم الحوكمة المنظمة لعمليات تمويل التنمية المستدامة.

وأوضحت أن تلك هي الحلقة المفقودة حيث أن المنطقة العربية مصدر لرأس المال (Net Exporter of Capital) وأن موارده المالية الذاتية كافية لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية للمجتمعات والبيئة بالمنطقة، وهنا يبرز حيوية دور القطاع المصرفي.

يذكر أن الجلسات الافتراضية تطرقت إلى مناقشة العديد من النقاط، ومن بينها مقارنة بين التمويل المستدام في الأسواق الناشئة والرئيسية، ومدى مواءمة ممارسات التمويل المستدام في الأسواق الناشئة مع أجندة التمويل المستدام على الساحة العالمية، ومدى تفاعل الجهات التنظيمية في الأسواق الناشئة مع ممارسات التمويل المستدام.

كما تناولت تحديد مخاطر وفرص الاستدامة في الأسواق الناشئة، فضلًا عن تنامي الاهتمام العالمي بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في حشد رؤوس الأموال من مؤسسات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، ودور خبراء الاستدامة في تعزيز أجندة الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.

وأدارت ليز روبرتس، المستشار العام لمعهد التمويل الدولي، الندوة الافتراضية، وذلك بحضور داميان هالز، ممثل شركة ديلويت بالمملكة المتحدة الذي استعرض بعض النقاط الرئيسية من استطلاع ديلويت/معهد التمويل الدولي حول “مستقبل رئيس قطاع الاستدامة”، مع التركيز على الدور المتزايد لهذه المهنة في تخطيط وتنفيذ أجندة الاستدامة على الصعيد العالمي.