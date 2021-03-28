دليل التسوق من iHerb مع كود خصم فعال100% من الموفر 2021

يعتبر موقع iherb من أكبر وأقدم المواقع والمتاجر الأمريكية والذي انطلق في عام 1996م من قبل شركة iherb الأمريكية المختصة ببيع المكملات الغذائية الطبيعية، والتي تمتاز بجودتها العالية، ومما يميز شركة iherb هو أن لديها آلاف المنتجات من المكملات الغذائية وأدوات التجميل وغيرها بفضل تعاملها مع آلاف الشركات التي تقوم بإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية وأدوات التجميل المصنعة من مواد طبيعية، بالإضافة إلى أن جميع المنتجات التي توجد في الموقع تخضع لمعايير الجودة المطابقة للمواصفات الصحية العالمية، أما ما تميز به هو تخفيضاته المنافسة بقوة مقارنةً بمتاجر التسوق الأخرى، والتي يمكن الاستفادة منها عند استخدام كود خصم اي هيرب الموفر.

لماذا موقع iherb هو الأول عالمياً في مجال بيع المواد الطبيعية؟

اشتهر موقع iherb في بيع المكملات الغذائية الطبيعية التي نالت إعجاب العملاء من جميع أنحاء العالم، وذلك لعدة أسباب منها:

يحتوي الموقع على مكملات غذائية طبيعية ومواد تجميل مصنعة من مواد طبيعية تماماً، تمتاز بالجودة العالية والسعر المناسب، ولا يقبل الموقع عرض أي منتجات صناعية ضمن المنتجات التي يعرضها على الإطلاق.

يوفر الموقع دعم فني على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، كما ويمتاز الدعم الفني في كونه مؤهل تماماً ولديه خبرة طويلة في التسويق والمبيعات وحل جميع المشاكل التي تواجه المستخدمين للموقع.

يوجد لدى موقع iherb أكثر من 900 موظف خبير في مجال المنتجات الطبيعية وفي كل عام يتم توظيف المزيد من الموظفين أيضاً.



تمتلك الشركة خبرة تفوق 19 عام في مجال بيع وإعداد المكملات الغذائية الطبيعية والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل.

تقدم iherb خدمة شحن المنتجات عند الشراء لأكثر من 150 دولة حول العالم وتسعى إلى التوسع لتصل الى المزيد من الدول.

يعطي الموقع خصم بقيمة 5% على كل منتج تشتريه يفوق سعره الـ 40 دولار هدية من الموقع.

خطوات التسجيل في موقع iherb

البحث في جوجل على كلمة iherb واختيار أول نتيجة وهي www.iherb.com ، أو كتابة عنوان الموقع في شريط التصفح في متصفح الإنترنت الخاص بك وزيارة موقع شركة iherb. ​

في أعلى الشاشة جهة اليمين ستجد زر sign in قم بالضغط عليه والانتظار ثانيتين أو ثلاث ثوان ليتم تحويلك لشاشة تسجيل الدخول، قم بالنزول لأسفل قليلاً واضغط على create account. ​

في خانة email address قم بكتابة البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه في الموقع، وقم باختيار دولتك من خيار country/region ومن خيار language قم باختيار اللغة التي تريد استخدامها داخل الموقع، ويفضل هنا تركها English اللغة الإنجليزية كما هي، ومن ثم الضغط على زر next. ​

نقوم بكتابة كلمة مرور قوية لإستخدامها في الدخول لحسابك في الموقع ويفضل أن تحتوي على حرف كبير وحروف صغيرة وأحد الرموز، ونقوم بوضع علامة بجوار المربعات الثلاث التي ستظهر أمامنا، ومن ثم نقوم بتخطي رمز الكابتشا الذي سيظهر على الشاشة لنثبت للموقع بأننا لسنا روبوت، ومن ثم نضغط على زر create my account. ​

انتظر قليلاً وسيتم تحويلك إلى الواجهة الرئيسية لموقع iherb ويمكنك البدء بالتسوق مباشرة من الموقع، ولا يحتاج حسابك للضغط على رابط التفعيل من خلال البريد الإلكتروني، ففي iherb يتم تفعيل الحساب مباشرة بعد انتهاء التسجيل.

هل يقبل موقع iherb شحن المنتجات للدول العربية؟

نعم يقبل موقع iherb شحن المنتجات لبعض الدول العربية وليست كلها، فهو يقبل الشحن للدول العربية التالية وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، والأردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وعمان، وتونس، واليمن، في حين أنه يدعم الشحن بشكل كامل لجميع الدول الأجنبية.

ما هي طرق الشحن المعتمدة في موقع iherb؟

يعتمد موقع iherb في عملية شحن المنتجات للعملاء على عدة شركات شحن عالمية، وهذه الشركات العالمية كالتالي:

شركة dhl express العالمية المعروفة والتي تعمل في كل دول العالم، ويستغرق وصول المنتج إلى العملاء من فترة تتراوح ما بين يومين إلى أربعة أيام من تاريخ شحن المنتج، ويمكن تتبع عملية شحن المنتج من خلال حساب العميل في موقع iherb.

شركة ups وتستغرق عملية الشحن من يومين إلى 5 أيام من تاريخ طلب الشحن.

شركة singpost أو cj express المعروفة بتقديمها خدمات شحن متميزة.

شركة gsmnton.

شركة cj korea express الكورية.

شركة Sf express للشحن.

شركة Sagawa للشحن.

شركة Yamato لشحن المنتجات.

شركة Boxberry للشحن والنقل.

شركة Ucs China الصينية لشحن المنتجات.

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وتختلف أسعار شحن المنتجات من شركة لأخرى وتكون ظاهرة بالعملة المحلية للعميل أثناء تعبئته لطلب الشراء داخل الموقع.

هل يوفر موقع اي هيرب ميزة الدفع عند الاستلام؟

نعم يوفر موقع iherb ميزة الدفع عند الاستلام ولكن ضمن شروط محددة وليس بشكل كامل، فمن الشروط التي فرضها الموقع للاستفادة من ميزة الدفع عند الاستلام ما يلي:

خدمة الدفع عند الاستلام متاحة عن طريق شركة أرامكس للشحن فقط مع توفير رقم تتبع لعملية الشحن.

الدفع عند الاستلام متاح لطلبية واحدة لكل شخص يحمل هوية أو جواز سفر خلال شهر ولا يمكن أن يستفيد من هذه الميزة إلا في الشهر الذي يليه.

ألا يتجاوز وزن هذه الطلبية 14.5 كيلو جرام بشكل عام.

هذه الميزة متاحة عند شراء المواد الغذائية والمكملات الغذائية بحيث يجب أن تكون 5 منتجات مختلفة عن بعضها البعض، وألا يتم تكرار المنتج نفسه أكثر من 3 مرات.

في حال شراء مستحضرات التجميل لا يمكن طلب أكثر من 20 منتج في الطلب الواحد.

هل يوفر موقع iherb شحن مجاني؟

نعم يمكن الحصول على شحن مجاني للطلبات التي تزيد عن 80 دولار والتي يتم شراؤها من موقع iherb، وذلك عن طريق إدخال كوبونات خصم خاصة بالشحن المجاني عند إتمام عملية شراء المنتجات، ولكن هذه الميزة متوفرة في بعض البلدان وليست كلها، وأحياناً يكون هناك تخفيض بنسبة 10% على رسوم الشحن لبعض البلدان، ويكون بجانب المنتج كلمة shiping saver أو توفير الشحن باللغة العربية، ومن أكثر الدول العربية التي تحصل على شحن مجاني للمنتجات من iherb هي المملكة العربية السعودية.