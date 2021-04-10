مال وأعمال

مصر توقع بروتوكول تعاون عسكري مشترك مع بوروندي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

تناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل من مصر وبوروندي في العديد من المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبوروندى.

hapiinvest2021_900x111

وأشار إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في المجالات كافة.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري.

واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبين على محضر الجلسة، كما وقع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي على برتوكول تعاون عسكري مشترك، يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين؛ تأكيدا لتوافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر توقع بروتوكول تعاون عسكري مشترك مع بوروندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا