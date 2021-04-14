نتائج أعمال إيجابية تدفع الأسهم الأوروبية للصعود بداية التعاملات

_ ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ عوضت نتائج أعمال إيجابية لشركة البرمجيات الألمانية ساب وشركة صناعة السلع الفاخرة الفرنسية إل.في.إم.إتش مخاوف من انتكاس محتمل لبرنامج التطعيمات باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في القارة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الشخصية والمنزلية من أكبر الرابحين.

وارتفع سهم ساب 2.6 في المائة بعد أن رفعت توقعات الأرباح للعام الحالي عقب إعلان نتائج الربع الأول التي أظهرت مكاسب في مبيعات الحوسبة السحابية.

وتقدم سهم إل.في.إم.إتش 2.5 في المائة بعدما انتعشت المبيعات بأسرع من المتوقع في مطلع 2021 مع استغلال المتسوقين في الولايات المتحدة والصين تخفيف قيود كوفيد-19.

وربحت أسهم شركات سلع فاخرة من بينها كيرينج وريتشمونت وهيرميس ما بين 0.9 و1.9 في المائة.

وفي بريطانيا، نزل سهم تيسكو ثلاثة في المائة بعد أن اعلنت أكبر شركة تجزئة في البلاد تراجع أرباح العام بأكمله قبل خصم الضرائب 20 في المائة.