تأسيس شركة لإنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات 100 مليون دولار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للإيثانول الحيوي، إحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات، بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار.

وأوضح الوزير -في تصريح اليوم الأربعاء- أنه من المخطط إقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط، لإنتاج مادة الإيثانول الحيوي بطاقة 100 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أن تأسيس الشركة يهدف إلى تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة.

يذكر أن الإيثانول الحيوي يُستخدم في مجالات صناعة الأحبار والدهانات وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات كما يمكن استخدامه كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وإنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف) والذي يستخدم كمركز أعلاف.