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الفرقاطة برنيس تنضم إلى أسطول البحرية المصرية

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سكاي نيوز عربية – وصلت لقاعدة الإسكندرية البحرية، الفرقاطة برنيس، لتنضم إلى أسطول البحرية المصرية، والتي تم إنشاؤها من قبل شركة إيطالية، وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح.

وتعد الفرقاطة برنيس، الثانية التي تنظم لأسطول البحرية المصرية، بعد انضمام الفرقاطة الجلالة، وقد تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وتتمتع الفرقاطة برنيس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر.

وتتميز الفرقاطة بالقدرة على الإبحار، لمسافة 6 آلاف ميل بحري، وتعتبر إضافة تكنولوجية هائلة، لإمكانات القوات البحرية لدعم قدراتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية.

وتم استقبال الفرقاطة بعرض بحري عسكري مهيب، في فيديو نشرته وزارة الدفاع.

وضمت القافلة البحرية التي جاورت برنيس، عددا من الغواصات الحديثة والفرقاطات وحاملتي طائرات، في استعراض عسكري كبير في عرض البحر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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