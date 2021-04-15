- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت فورد موتور أمس الأربعاء، عن سلسلة جديدة من إغلاقات المصانع بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي، وتشمل أحدث الإجراءات خمسة مصانع في الولايات المتحدة وواحدا في تركيا.
ولم يذكر ثاني أكبر صانع سيارات أمريكي حجم خفض الإنتاج الناتج عن خطواته الأحدث، وجدد عزمه الكشف عن الأثر المالي لنقص الرقائق عند إعلان النتائج ربع السنوية في 28 أبريل، مما قد يشير إلى أثر أكبر من التقديرات الأولية.
وكانت فورد قالت في مارس إنها تتوقع أن تدور تكلفة نقص أشباه الموصلات بين مليار و2.5 مليار دولار.
وفي حين أعطت الشركة أولوية التزويد بالرقائق لسياراتها الأعلى ربحية، فقد اضطرت أحيانا إلى وقف إنتاج شاحنتها الأعلى مبيعا F-150، بل وأودعت بعضا منها المخازن للتجميع النهائي في وقت لاحق عندما تتوافر الرقائق بكميات كافية.
وتُستخدم أشباه الموصلات استخداما كثيفا في السيارات، لوظائف مثل مراقبة أداء المحرك وإدارة التوجيه أو النوافذ الكهربائية وفي حساسات التوقف وأنظمة الترفيه.
وبسبب نقص الرقائق أيضا، أعلنت نيسان موتور اليابانية اليوم عن تقليص ساعات العمل بمصانع لها في الولايات المتحدة، وقالت Honda Motor إنها قد تخفض إنتاج بعض مصانعها الأميركية من 19 أبريل.
وقررت Volkswagen الألمانية وقف إنتاج سيارتها Tiguan في مصنعها بمدينة بويبلا المكسيكية اليوم وغدا الخميس.
ويقول مسؤولون بقطاع صناعة السيارات إن النقص سيتفاقم في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول.
وسبق أن قالت جنرال موتورزالأمريكية إنها تتوقع أن يقلص نقص الرقائق أرباحها بما يصل إلى ملياري دولار.
ومن غير الواضح إن كانت إمدادات الرقائق ستتحسن خلال الربع الثالث، ولا إن كان صناع السيارات سيستطيعون تعويض فاقد الإنتاج في وقت لاحق من العام الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فورد تعلن مزيدا من تخفيضات الإنتاج بسبب نقص الرقائق العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.