العراق يجري محادثات مع شركات أمريكية لشراء أسهم إكسون في حقل غرب القرنة النفطي

_ قال العراق اليوم، إنه يجري محادثات مع شركات نفط أمريكية بشأن شراء محتمل لأسهم إكسون في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب البلاد. ولم يفصح العراق عن الشركات المهتمة بشراء الأسهم بحسب

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