مال وأعمال

العراق يجري محادثات مع شركات أمريكية لشراء أسهم إكسون في حقل غرب القرنة النفطي

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_ قال العراق اليوم، إنه يجري محادثات مع شركات نفط أمريكية بشأن شراء محتمل لأسهم إكسون في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب البلاد.

ولم يفصح العراق عن الشركات المهتمة بشراء الأسهم بحسب

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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