- 1/3
- 2/3
- 3/3
فرانس برس _ قال رئيس شركة فايزر الأمريكية أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، سيحتاجون “على الأرجح” إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.
وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة أن “هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك”.
وأضاف: “من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورا رئيسيا”، مشددا على أنه “من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس”.
وكان تحالف “فايزر- بايونتيك” أعلن في فبراير أنه يبحث حاليا في دراسة سريرية الآثار المحتملة لجرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات من فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس فايزر يرجح أن تكون الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.