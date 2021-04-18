إيطاليا تسجل أكثر من 300 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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روسيا اليوم – ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع أكثر من 300 وفاة و15 ألف إصابة جديدة بالعدوى.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيل 310 وفيات و15370 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 429 وفاة و15943 إصابة في اليوم السابق.
وتماثل 16484 مريضا للشفاء من الفيروس في البلاد خلال اليوم الأخير.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و857443 إصابة مؤكدة، منها 116676 حالة وفاة و505308 حالات نشطة وثلاثة ملايين و235459 حالة شفاء.
وتتصدر إيطاليا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوروبية تضررا بعدوى “كوفيد-19” بعد بريطانيا.
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