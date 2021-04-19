مال وأعمال

الدولار يحوم قرب أقل مستوى في شهر مع تراجع عائدات السندات الأمريكية

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سي إن بي سي _ استقر الدولار الاثنين قرب أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى، فيما حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في خمسة أسابيع بعدما أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) نظرته بأن أي زيادة في معدل التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.

ونزلت العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا بفعل تحسن الإقبال على المخاطرة وسط موجة صعود للأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.

ومنيت بتكوين بخسائر يوم الأحد، متراجعة 14 بالمئة إلى 51 ألفا و541 دولارا. وفي أحدث تعاملات سجلت 57 ألفا و20 دولارا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484، وهو مستوى انحدر إليه آخر مرة في 18 مارس .

وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 108.55 ين قرب أقل مستوى منذ 24 مارس .

وسجل اليورو 1.1958 دولار أمريكي قرب أعلى مستوى منذ الرابع من مارس .

وكتب كريس وستون رئيس الابحاث في بيبرستون ماركتس، وهي شركة سمسرة للنقد الأجنبي في ملبورن، في مذكرة للعملاء “ستهيمن سوق الدخل الثابت على عالمي هذا الأسبوع” مع احتمال استمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية مما يضعط على الدولار.

وأضاف أن مكاسب وول ستريت وسط قدر قليل من التقلبات “ستحد من صعود الدولار وتستقطب المزيد من بائعي العملة الأمريكية”.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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