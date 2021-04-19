البورصة تواصل الصعود منتصف التعاملات والتجاري الدولي يكسب 1.03%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.57%، ليتداول عند مستوى 10416 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.03% ليتداول عند مستوى 56.75 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.95% و 1.48% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 329.867 مليون جنيه على 171 شركة من خلال 15.651 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 103 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 53.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 19.577 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.582 مليون جنيه، مقابل 4.947 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.102 مليون جنيه، منها 9.952 مليون جنيه للمؤسسات، و 4.150 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 5.475 مليون جنيه، منها 4.267 مليون جنيه للأفراد ، و 1.207 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.99% تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 7.42% ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.56%.

بينما تصدر سهم مصر بني سويف للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.61% تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 3.63% ثم سهم أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بنسبة 2.21%.