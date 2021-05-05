- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، عدم ممانعتها استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع المتخصصة في بيع الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة وخدمة السيارات على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى.
وأبدت الهيئة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، عدم ممانعة إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية وشركة مزايا الأولى المتخصصة في النقل البري للبضائع والمسجلة بالمملكة.
وكانت أدنوك قد أعلنت نهاية 2020، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، في صفقة قيمتها 36.7 مليون درهم، وبإتمام الصفقة يصل إجمالي عدد محطات أدنوك في المملكة إلى 17 محطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك للتوزيع تستحوذ على 15 محطة في السعودية بقيمة 36.7 مليون درهم.. رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.