أدنوك للتوزيع تستحوذ على 15 محطة في السعودية بقيمة 36.7 مليون درهم.. رسميا

دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، عدم ممانعتها استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع المتخصصة في بيع الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة وخدمة السيارات على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى.

وأبدت الهيئة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، عدم ممانعة إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية وشركة مزايا الأولى المتخصصة في النقل البري للبضائع والمسجلة بالمملكة.

Your browser does not support the video tag.

وكانت أدنوك قد أعلنت نهاية 2020، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، في صفقة قيمتها 36.7 مليون درهم، وبإتمام الصفقة يصل إجمالي عدد محطات أدنوك في المملكة إلى 17 محطة.