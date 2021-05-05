سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.65% بضغط من شح السيولة والأداء السلبي للقطاعات الرئيسية

فهد حسين – أنهى مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم متراجعا 0.65% بعد أن فقط 66.79 نقطة هوى بهم إلى مستوى 10252.15 نقطة، بضغط من الأداء السلبي .

وارتفع رأس المال السوقي لـ”تداول” بنحو 52 مليار ريال بوصوله إلى 9.671 تريليون ريال بختام تداولات اليوم من 9.619 تريليون ريال.

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وواصلت السيولة المتداولة تقلصها إلى 6.18 مليار ريال من 7.07 مليارا الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 241.25 مليون سهم، من 238.9 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

غلب الأداء الإيجابي على 14 قطاعا بقيادة المرافق العامة والتطبيقات وخدمات التقنية، فيما ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات تصدرهم اعلام والترفيه والخدمات الاستهلاكية.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 62 أسهم بقيادة “نماء للكيماويات” الذي ارتفع 4.15%، فيما كانت الخسارة من نصيب 123 سهما، بصدارة سهم “كهرباء السعودية” الذي هبط 3.59%.

وكان سهم “الراجحي” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 303.46 مليون ريال، أما سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 21.03 مليون سهم.