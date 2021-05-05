هيرميس تعلن إتمام الخدمات الاستشارية لعملية استحواذ أبو ظبي الأول على بنك عوده مصر

دوت الخليج – أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم إتمام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خدماته الاستشارية لبنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال عوده (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

واضطلعت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية.

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وبحسب بيان للمجموعة المالية هيرميس ستتيح عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول تجميع أصول بنك عوده (مصر)، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا.

وأشار البيان إلى أن عملية الاستحواذ ستساهم في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن عائدات الاستحواذ ستخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده، ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان.

وتابع: “ومن جهة أخرى ستساهم عملية الاستحواذ في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصرية، التي تعد أحد أكفأ الأسواق في القطاع المصرفي على الساحة الإقليمية وهو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا للاقتصاد المصري”.

ووفق البيان، تعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021، حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أنها تعكس “قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي، كما تعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها”.