كليوباترا تعلن انتهاء الاتفاقية المشروطة للاستحواذ على ألاميدا وتوقف المفاوضات

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رنا ممدوح _ أعلنت مستشفي كليوباترا عن انتهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في جمهورية مصر العربية واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية اليوم.
وقالت المستشفي في بيان للبورصة اليوم، إن المناقشات بشأنها قد توقفت.
و أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا في ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلث كير جروب في مصر، واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.
وقالت أن إتمام الصفقة سيكون خلال النصف الأول من 2021، شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
وفي 30 ديسمبر الماضي، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة إبراهيم السجيني؛ قرارًا مبدئيا بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية؛ “لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر”.
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