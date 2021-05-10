إصابات كورونا الأسبوعية في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ سبتمبر

سي إن بي سي – تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي حيث انخفضت بنسبة 17% الأسبوع الماضي إلى ما يقل قليلا عن 290 ألفا، وهو أقل إجمالي أسبوعي منذ سبتمبر، وفقا لتحليل لرويترز لبيانات الولايات والمقاطعات.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 1.3% إلى 4756 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، وهو أقل عدد وفيات في أسبوع منذ يوليو.

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وتم تطعيم أكثر من ثلث سكان البلاد بشكل كامل حتى يوم الأحد وتلقى 46% جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن معدل التطعيمات يتباطأ لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وفي الأيام السبعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة في المتوسط مليوني جرعة لقاح يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق ويمثل أكبر انخفاض تحت قيادة إدارة بايدن.