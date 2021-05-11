صندوق النقد الدولي يوافق على خطة تمويل لتخفيف عبء ديون السودان

سي إن بي سي – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان. وقالت كريستالينا جورجيا مديرة صندوق النقد في بيان “خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي.” Your browser does not support the video tag.

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