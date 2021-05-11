مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف تعطل أكبر خطوط أنابيب بأمريكا

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– تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وبحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين يوم الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات يوم الاثنين.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة يوم الثلاثاء “لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى”.

أغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر أوبك يوم الثلاثاء تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في أبريل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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